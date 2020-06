Ayala: “Lautaro Martinez? Deve decidere della sua carriera”

Roberto Fabien Ayala, ex difensore di Milan e Napoli, ha concesso un’intervista al giornale argentino “Ole” in cui ha parlato di Lautaro Martinez, sempre dato in bilico tra Inter e Barcellona

LAUTARO MARTINEZ CON MESSI? – Lautaro Martinez potrebbe andare a giocare al Barcellona con Lionel Messi, in Argentina sostengono che questo potrebbe rappresentare un vantaggio anche per la nazionale: «Può essere, più partite giocano insieme e meglio si conoscono. Può essere un vantaggio, una crescita, ma dovremo vedere se Lautaro Martinez giocherebbe o no nel Barcellona perché non dimentichiamoci che c’è Suarez, quindi bisognerà vedere. E’ una mia opinione, è una decisione importante che dovrà prendere Lautaro Martinez. Bisognerà rispettare la sua decisione perché sta gestendo la sua carriera. Comunque sì, più possibilità di giocare insieme avranno e meglio si intenderanno. Oggi Lautaro Martinez gioca in una squadra molto importante e non è facile fare gol in Italia».

UN CONSIGLIO PER LAUTARO? – Ayala non vuole sbilanciarsi nel dare consigli a Lautaro Martinez: «C’è molto in gioco ed è molto difficile dargli un consiglio, significa mettermi in mezzo in cose che non mi riguardano. Se me lo chiedesse glielo darei, sempre augurandogli il meglio per la carriera. All’Inter è cresciuto tantissimo e si è conquistato un posto. L’Inter ha scommesso tanto su di lui, lo ha preso e il suo allenatore lo sta facendo crescere. Ha trovato una coppia d’attacco in cui si completa molto bene. Lautaro si è adattato alla grande, più di Lukaku, che ha già una carriera importante».

