Leao abbassa il tiro sullo Scudetto: «Vogliamo arrivare in Champions»

Rafael Leao – attaccante del Milan in gol nella sfida contro il Parma – ha abbassato il tiro riguardo all’obiettivo Scudetto, vista la distanza di 11 punti dall’Inter. A “Sky Sport”, il giocatore ha infatti parlato dell’obiettivo quarto posto.

CAMBIO DI OBIETTIVO – Rafael Leao – attaccante del Milan – abbassa il tiro sull’obiettivo Scudetto. Con l’Inter distante 11 punti in classifica, l’attaccante rossonero ha ribadito come ora il target della squadra di Stefano Pioli sia arrivare tra le prime quattro. Queste le sue parole sul tema: «Naturalmente il finale di stagione sarà davvero importante per la squadra, vogliamo arrivare tra le prime quattro. Se riesco a dare il mio meglio, posso aiutare il Milan a raggiungere questo obiettivo. Siamo un grande club e puntiamo in alto, meritiamo di tornare in Champions League».