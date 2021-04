De Grandis: «Bel gioco? Chi vince ha ragione. Conte e Inter alti in Europa»

De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter guidata da Conte. Nel corso del suo intervento a “Sky Sport 24” ha parlato del bel gioco e delle critiche ricevute dai nerazzurri nelle ultime settimane

BEL GIOCO O NON – Stefano De Grandis non ha dubbi: «Chi vince ha sempre ragione, punto. Tu devi provare a vincere e non è che se fai gol con due passaggi valga di meno rispetto a un gol fatto con 187 passaggi orizzontali: è uguale. Non esiste un solo tipo di calcio, si può giocare in tutti i modi. Penso che in alcune partite l’Inter, che è una squadra forte, abbia lasciato giocare gli altri, per esempio il Sassuolo. Quindi voglio dire: se sei forte, a un certo punto puoi prendere in mano la partita e schiacciarla come un limone. Io penso che succederà l’anno prossimo quando l’Inter non avrà l’ansia di vincere dopo 9 anni di Juventus. Una volta che hai vinto puoi gratificare un po’ di più i tifosi, comandando il gioco tu senza giocare in maniera speculativa. Allegri non è che facesse giocare gli altri, era concreto. Dico che però a volte in casa magari se la partita la fai tu è un po’ più bello. Lo scatto europeo? Conte ha detto di aver provato a essere più brillante pressando alto, poi è uscito. Dipende dalle risorse che hai, se hai difensori lenti devi tenere la squadra più bassa. Se avrai degli interpreti di maggior spessore puoi imporre la tua forza anche in Europa, ma io non penso ci sia una formula europea e una italiana, a parte che in Europa vanno più veloce».