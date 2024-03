Lazio, che incubo! Perde ancora in casa. Udinese indigesto

La Lazio perde ancora, 1-2 in casa contro l’Udinese. Quarto K.O. nelle ultime cinque partite giocate, momento nero per la squadra allenata da Maurizio Sarri, sempre più lontano dell’Europa.

ALTRA SCONFITTA – Crolla a picco la Lazio di Maurizio Sarri, perdendo anche la sfida casalinga contro l’Udinese, dopo aver perso anche contro Milan, Bologna e Fiorentina nelle ultime cinque giocate. I bianconeri sbloccano il risultato al 46′ con il tiro di Kamara e la deviazione di Lorenzo Lucca sotto porta. Nono posto in classifica e sempre più lontano dalla zona Europa per la Lazio. Dopo appena un minuto arriva il pareggio della Lazio con l’autogol di Lautaro Giannetti, sullo spunto di Mattia Zaccagni dalla sinistra. In pochi minuti arriva subito il gol che cambia ancora una volta il risultato! Bravo Thauvin a liberarsi in area di rigore, scarica dietro per Zarraga che calcia spiazzando Provedel. Nei minuti finali arriva anche l’espulsione di Nehuén Pérez per doppia ammonizione.