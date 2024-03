Esposito entra e incide subito! La Sampdoria ribalta il risultato

La Sampdoria vince in rimonta in casa 2-1 contro l’Ascoli. Decisivo l’ingresso di Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter in prestito in Liguria.

IN RIMONTA – Per la prima volta in stagione la Sampdoria aggancia la zona playoff, decide un gol di De Luca, ma a cambiare la partita è stato soprattutto l’ingresso di Sebastiano Esposito. Partita ribaltata nel finale. Sblocca la partita l’Ascoli al 10′ con Duris che calcia con il sinistro scavalcato Filip Stankovic, anche lui di proprietà dell’Inter e in prestito alla Sampdoria. Al 60′ entra Sebastiano Esposito e da quel momento cambia la partita, tanto da essere anche decisivo con un assist al 77′ per il gol del momentaneo pareggio con Kasami. All’84’ la rimonta viene definitivamente completata con Manuel De Luca che al centro dell’area piccola segna il suo primo gol con la maglia blucerchiata.