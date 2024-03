Atletico Madrid-Inter, parla Valdano: «Due ottime notizie per Simeone»

Jorge Valdano, ex Campione del Mondo con l’Argentina nel 1986, in un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, ha parlato di Atletico Madrid-Inter, in programma mercoledì.

PROSSIMA SFIDA – Jorge Valdano parla dell’Atletico Madrid prima della sfida con l’Inter: «Gli spagnoli giocheranno la sfida di ritorno in casa, al Metropolitano. Questa, oltre il ritorno di Antoine Griezmann sono due ottime notizie. Il francese non è un giocatore come tutti gli altri. Non so come sta fisicamente, ma se dovesse recuperare in tempo giocherà titolare, perché non avrà bisogno di tanti allenamenti per giocare titolare una sfida così importante. Queste due sono due grandi notizie prima dell’Inter».