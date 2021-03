Lazaro entra nel trionfo Borussia Monchengladbach: Schalke 04 distrutto

Lazaro ha partecipato alla vittoria del Borussia Monchengladbach sul campo dello Schalke 04. Il laterale di proprietà dell’Inter è entrato nel finale a risultato (0-3) già acquisito.

TUTTO FACILE – Il Borussia Monchengladbach di Valentino Lazaro arrivava da un pareggio e otto sconfitte (sette consecutive) nelle ultime nove partite. Non vinceva dal 3 febbraio, ma nessun problema: oggi era contro lo Schalke 04, la squadra peggiore d’Europa. Vittoria doveva essere e vittoria è arrivata, un facile 0-3 che rilancia gli ex avversari dell’Inter in Champions League. In gol Lars Stindl al 15’, Stefan Lainer al 63’ e un tragicomico autogol del portiere Frederik Ronnow, che al 72’ stoppa un colpo di testa ma ricadendo a terra si fa sfuggire il pallone e lo manda dentro da solo. Lazaro entra a vittoria già in cassaforte, al 77’ per Marcus Thuram: per lui ventesima presenza stagionale, con un gol, tredicesima in Bundesliga dove aveva giocato titolare nelle ultime cinque.