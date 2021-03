VIDEO – Crotone-Bologna 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Crotone-Bologna, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



CHE SPRECO – Crotone-Bologna 2-3 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il Crotone butta via due gol di vantaggio, perde ancora e ormai la salvezza è quasi un’utopia. Contro il Bologna il primo tempo è a senso unico per i calabresi, pure fortunati: al 32′ punizione da oltre trenta metri di Junior Messias, la palla rimbalza più volte in mezzo a tanti avversari in area senza toccare nessuno ma ingannando Lukasz Skorupski per l’1-0. Poco dopo trattenuta evidente di Adama Soumaoro su Samuel Di Carmine su un corner: il VAR richiama Francesco Fourneau, l’arbitro dà rigore. Dal dischetto freddissimo Simy, 2-0 al 40′ e la partita sembra indirizzata. Non è così, perché al 62′ un erroraccio di Koffi Djidji regala palla a Rodrigo Palacio e sul tocco in mezzo Soumaoro si riscatta accorciando. Il Bologna la pareggia al 70′, con un gran tiro dal limite di Jerdy Schouten sotto la traversa. Per il Crotone è notte fonda, arriva pure il sorpasso all’84’ con un tap-in di Andreas Skov Olsen su tiro di Palacio respinto da Alex Cordaz. La faccia di Serse Cosmi, distrutto in panchina a fine partita, sa tanto di resa. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.