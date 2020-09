Lazaar: “Hakimi un amico, si trova bene! Spero di raggiungerlo in Serie A!”

Hakim Ziyech e Achraf Hakimi

Achraf Lazaar, ex conoscenza del nostro campionato in quanto ex giocatore del Palermo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha parlato del suo amico Achraf Hakimi, nuovo acquisto dell’Inter.

“SI TROVA BENE” – Lazaar parla del suo amico Achraf Hakimi, pronto per una nuova avventura all’Inter: «Siamo molto amici. Gli ho fatto conoscere delle persone, l’ho portato in giro. Si trova bene, è contento. Mi aspettano sia lui che Amrabat in Serie A, così possiamo giocare contro e andare in Nazionale tutti insieme. Perché la Nazionale è un mio obiettivo».