Buon compleanno D’Ambrosio! Il Jolly più amato dai tifosi dell’Inter

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter dal 2014, nel corso di questi sei anni passati in nerazzurro ha dimostrato tutto il suo valore: forza, duttilità e soprattutto sacrificio. Oggi D’Ambrosio compie trentadue anni, i nostri migliori auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it

BUON COMPLEANNO – D’Ambrosio, tanti auguri per i tuoi trentadue anni! All’Inter da gennaio 2014, proprio in questa stagione ha raggiunto le duecento presenze con la maglia nerazzurra realizzando inoltre ben cinque gol condite da altrettante prestazioni di alto livello, entrando ufficialmente nei cuori dei tifosi nerazzurri. Forza, duttilità e tanto sacrificio: queste le tre parole fondamentali dell’esperto difensore che in questa stagione più che mai si è reso protagonista inaspettato grazie al suo impiego sia da terzo centrale che da esterno di centrocampo, macinando metri su metri con prestazioni sempre in crescendo.