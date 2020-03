Lautaro Martinez: “Sto bene. Ecco come rispetto la...

Lautaro Martinez: “Sto bene. Ecco come rispetto la quarantena”

L’Inter è in quarantena dopo che Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Lautaro Martinez, attraverso il proprio account Instagram, ha mandato un messaggio ai tifosi dell’Inter e non solo

TUTTO OK – Lautaro Martinez, con un post su Instagram, ha mandato un messaggio: «Allenarsi a casa. Volevo dire a tutti coloro che ci chiedono come stiamo, che stiamo rispettando la quarantena che abbiamo l’obbligo di fare, senza alcun problema. Grazie per i messaggi».