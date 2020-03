Cristiano Ronaldo: “Coronavirus? SolidarietÃ  a chi lotta. Ascoltate OMS”

Cristiano Ronaldo: “Coronavirus? Solidarietà a chi lotta. Ascoltate OMS”

Condividi questo articolo

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, dopo il suo ritorno in Portogallo ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi e a chi sta lottando con il Coronavirus. Questo il suo post sugli account social

PAROLE – Queste le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo: «Il mondo sta attraversando un momento molto difficile, che richiede la massima attenzione e la massima cura da parte di tutti noi. Vi parlo non da calciatore ma da figlio, da papà, da essere umano preoccupato per gli ultimi eventi che stanno colpendo il mondo intero. È importante seguire le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi che stanno gestendo questa situazione. Proteggere le vite umane viene prima di qualsiasi altra cosa. Vorrei mandare un pensiero a chiunque abbia perso uno dei propri cari, la mia solidarietà a chi sta combattendo col virus come il mio compagno Daniele Rugani, e il mio continuo supporto all’incredibile squadra del personale sanitario che combatte e mette a rischio le proprie vite per salvarne delle altre».