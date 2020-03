Milan, ripresa allenamenti posticipata: l’annuncio del club rossonero

Condividi questo articolo

Il Milan ha deciso di posticipare la ripresa degli allenamenti di una settimana. La decisione del club rossonero attraverso i propri canali social

RIPRESA POSTICIPATA – Il Milan ha annunciato di aver posticipato il ritorno sui campi di allenamento di Milanello. La società rossonera, infatti, aveva in un primo momento comunicato la sospensione delle attività fino al 15 marzo con ripresa della prima squadra il 16. Oggi, invece, il club di via Aldo Rossi ha deciso di rimandare tutto di una settimana. Gli uomini di Stefano Pioli torneranno quindi al lavoro il 23 marzo. Quasi inevitabile prendere più tempo possibile in un momento di massima allerta in tutta Italia, Lombardia in testa, per il Coronavirus. Di seguito l’annuncio del Milan.