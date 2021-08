Lautaro Martinez pronto, Gagliardini quasi. Per Sanchez lavoro specifico – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi, Lautaro Martinez è sempre più pronto in vista della trasferta di Verona. Le ultime secondo Gagliardini e Sanchez.

LE ULTIME – Lautaro Martinez, salgono sempre di più le quotazioni dell’attaccante argentino in vista della sfida di venerdì sera. Ieri ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo e oggi farà l’ultimo step. Lui sta bene, ma si sta usando un po’ di cautela. Poi sarà Simone Inzaghi a valutare se inserire Stefano Sensi come alternativa già vista contro il Genoa, dietro le spalle di Edin Dzeko. Anche Gagliardini è recuperato, ma visto il problema al ginocchio si aspetterà dopo la sosta per la convocazione. Sanchez invece, tornato da Barcellona dopo il consulto con Cougat, seguirà per 15-20 giorno il programma di lavoro del medico, concordato con il dottor Volpi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno