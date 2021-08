Lazaro al Benfica, accordo trovato: compresa una cifra per Joao Mario – CdS

Lazaro al Benfica, affare in dirittura d’arrivo. Come riportato oggi dal “Corriere dello Sport”, i suoi agenti hanno trovato l’accordo per il trasferimento. Nella cifra pattuita sarebbe compreso anche il mancato indennizzo per Joao Mario.

IN PARTENZA – Lazaro pronto a dire addio all’Inter. Il calciatore presto sarà un nuovo giocatore del Benfica. I suoi agenti sono a Milano per definire gli ultimi dettagli dell’operazione che dovrebbe chiudersi su una base di prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 8-9 milioni. In questa cifra, come già detto, sarebbe compreso anche il mancato indennizzo per Joao Mario, visto che i portoghesi lo hanno tesserato dopo che ha risolto il suo contratto con l’Inter.

Fonte: Corriere dello SPort – Pietro Guadagno.