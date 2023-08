Lautaro Martinez non si ferma più! E all’Inter nasce la Thu-La − TS

Lautaro Martinez on-fire. Il bomber argentino dell’Inter non si ferma più: 105 gol totali con la maglia nerazzurra. E il feeling con Thuram cresce

ON FIRE − Lautaro Martinez sempre più al centro dell’universo interista. Il Toro, con la rete messa a segno ieri a Cagliari, è salito a quota tre gol in campionato raggiungendo in vetta alla classifica marcatori sia Giroud che Osimhen. Ma il Toro ha fatto anche meglio. Infatti, il capitano dell’Inter si trova lì senza nessun rigore calciato (due invece per il francese, uno per il nigeriano). Lautaro Martinez, bestia nera indiscussa del Cagliari – nove gol in nove partite – ha toccato quota 105 gol con la maglia dei nerazzurri. Adesso si trova a meno uno da Ermanno Aebi e dalla top-ten. Christian Vieri a quota 123 e Mauro Icardi a 124 non sono irraggiungibili, anzi. Ma oltre a crescere la sua verve realizzativa, Simone Inzaghi e tutta l’Inter sorridono per il feeling in costante crescita con Thuram. Ieri anche meglio dell’esordio col Monza. La Lu-La è ormai un lontano ricordo, ora c’è la Thu-La.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna