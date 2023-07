Lautaro Martinez di ritorno a Milano: pronto per il raduno dell’Inter

Lautaro Martinez di ritorno a Milano e pronto per il raduno dell’Inter, previsto per domani ad Appiano Gentile. In vista di una stagione da capitano.

RIENTRATO – Lautaro Martinez non vede l’ora di iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Quella in cui sarà a tutti gli effetti il capitano dell’Inter. L’argentino ha da poco pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale Instagram in cui è documentato proprio il suo arrivo a Milano. In vista del raduno di domani agli ordini di Simone Inzaghi, dove si inizierà a preparare la prossima stagione e la tournée estiva in Asia.