Lautaro Martinez, digiuno di gol. Contro il Napoli serve un cambio di passo – CdS

Lautaro Martinez, sette gare senza gol. L’ultima esultanza un mese fa ma con la maglia dell’Argentina, a Inzaghi serve il miglior Toro.

DIGIUNO – Lautaro Martinez non segna esattamente dal 2-2 in casa con l’Atalanta. Da quel momento un filotto di sette partite senza trovare la via del gol, e di mezzo un rinnovo di contratto che ha aumentato il suo ingaggio. Il digiuno poteva essere spezzato proprio nel derby, ma l’attaccante dal dischetto ha sparato a salve. Contro il Napoli adesso servirà un cambio di passo decisivo, anche perché Inzaghi punta ad avere una coppia di attaccanti efficace davanti la porta avversaria, considerando che Correa ad oggi è andato in gol solo in due occasioni, e in entrambi i casi con una doppietta. Sanchez, invece, al di là della prodezza contro lo Sheriff, si è fatto nuovamente male con il Cile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno