Inter-Napoli, solito dubbio in difesa. A centrocampo uno tra Vidal e Calhanoglu – CdS

Inter-Napoli senza Stefan de Vrij, assente per le prossime partite. Solito dubbio in difesa per Inzaghi, a centrocampo, invece, secondo il Corriere dello Sport giocherà solo uno tra Vidal e Calhanoglu.

I DUBBI – De Vrij non sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli e non solo. Per questo motivo il tecnico dovrà pensare a come sostituire l’olandese: ad oggi il favorito continua a essere Ranocchia, sempre che confermi di aver superato gli acciacchi che lo avevano frenato la scorsa settimana. Le alternative sono lo spostamento in mezzo di uno tra Skriniar o Bastoni, con inserimento, rispettivamente, di D’Ambrosio o Dimarco. Sulle fasce, invece, ci saranno Darmian e Perisic, mentre un dubbio riguarda il centrocampo con l’inserimento uno tra Vidal e Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.