Ounas, infortunio in nazionale. Stop di tre settimane: salta l’Inter – CdS

Ounas si è infortunato con la sua nazionale e, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, non sarà a disposizione di Spalletti per la trasferta di San Siro contro l’Inter.

INFORTUNIO – Non c’è pace per Ounas, neanche il tempo di rientrare con il Verona dopo aver saltato per infortunio sei partite e deve fermarsi ancora. Nuovo problema muscolare rimediato con la Nazionale algerina nel corso della sosta. Uno stiramento, come riportato dal comunicato del Napoli (vedi articolo). Come riportato dal quotidiano romano, il calciatore salterà di sicuro la trasferta di domenica a San Siro contro l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport