Campionato Primavera 1, 9ª giornata: partite in diretta TV e streaming

Il Campionato Primavera 1 riprende oggi, dopo due settimane di sosta per le nazionali. L’Inter giocherà domani in casa del Sassuolo, partita della quale ha parlato ieri in esclusiva alla nostra testata il centrocampista Sangalli (vedi articolo).

Atalanta-Cagliari venerdì 19 novembre ore 15 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Milan-Juventus venerdì 19 novembre ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Genoa-Sampdoria sabato 20 novembre ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Sassuolo-Inter sabato 20 novembre ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Empoli-Fiorentina sabato 20 novembre ore 15 – diretta TV SI Live 24 (streaming su app Sportitalia)

Torino-Napoli domenica 21 novembre ore 10.45 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Lecce-SPAL domenica 21 novembre ore 12 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Pescara-Verona lunedì 22 novembre ore 13 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Roma-Bologna lunedì 22 novembre ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 20

Fiorentina 16

Juventus 15

Torino 14

Genoa 13

Empoli 13

Napoli 13

Inter 12

Cagliari 12

SPAL 11

Sampdoria 10

Verona 10

Lecce 8

Atalanta 8

Sassuolo 7

Bologna 7

Milan 5

Pescara 4