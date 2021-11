Inter-Napoli, nuova seduta per gli azzurri. Infortunio Ounas, le condizioni

Il Napoli stamani ha svolto una seduta in vista della sfida contro l’Inter, big match in programma domenica a San Siro: il report.

SEDUTA – Il report della seduta mattutina del Napoli pubblicato sul sito ufficiale del club partenopeo. “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive, esercitazione tattica e partita a campo ridotto“.

INFORTUNIO OUNAS – La nota del Napoli prosegue. “Malcuit ha svolto l’intera seduta in gruppo. Manolas ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Mertens, Osimhen e Ounas sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Quest’ultimo in seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro“.

