La Russa: «Sorteggio? Da rifare, manca il Milan! Inter meglio di un anno fa»

La Russa ironizza sulla farsa del sorteggio di Champions League di ieri, ricordando l’eliminazione del Milan arrivato ultimo nel suo girone. Il senatore, ospite di Sportitalia Mercato, segnala poi i numeri dell’Inter.

REPLAY – Ignazio La Russa la prende sul ridere dopo il sorteggio di Champions League, che ha portato l’Inter a sfidare il Liverpool dopo l’Ajax: «Ora c’è il terzo sorteggio, me l’ha detto dal cielo Peppino Prisco. Lo rifanno, perché si sono sbagliati e non hanno messo la pallina del Milan in nessuna urna. La verità è che l’Inter è capolista a quaranta punti, più punti dell’anno scorso. Poi magari nel prosieguo il Milan ne farà di più, però oggi l’Inter è a quaranta punti e a inizio anno cambiava l’allenatore, Christian Eriksen sappiamo cosa è successo e andavano via i giocatori più forti. Questo non ci ha impedito di essere oggi primi a quaranta punti, è puerile dire che siamo primi per altro. Magari arriveremo quarti, ma in questo momento è puerile non dire che l’Inter stia giocando il miglior calcio in Italia».