Cassano: «Inter gioca bene, ma Cagliari disastro! Con Conte era 5-3-2»

L’Inter riceve gli elogi di Cassano per il gioco espresso sul campo e per il lavoro della società in estate. L’ex attaccante, durante la Bobo TV, ha di nuovo criticato Conte.

CALCIO SPETTACOLO – Così Antonio Cassano sull’Inter di Simone Inzaghi: «Gioca bene, è solida, fa un calcio champagne. Si diverte, attaccano in tanti e non hanno paura di rischiare, sono meritatamente primi. Però il Cagliari è la squadra che in questo momento mi sta più impressionando in negativo, un disastro. L’Inter è una squadra quadrata che sta giocando meglio di tutti. Lavoro eccezionale fin dal primo giorno da parte della società. Hakan Calhanoglu non sarà mai Christian Eriksen, però lo sta sostituendo alla grande. Edin Dzeko sta giocando da Dio, Denzel Dumfries non sarà mai Achraf Hakimi però sta migliorando di partita in partita. Marcelo Brozovic è diventato un play di altissimo livello. Però hanno giocato la partita del giovedì, Walter Mazzarri l’ha confermato».

TRASFORMAZIONE – Cassano non risparmia la solita stilettata all’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte: «L’Inter l’anno scorso era più forte di quest’anno. Il modulo è una base importante, ma ora gioca in modo diverso. Solo una cosa è identica, il 3-5-2. Anzi, l’anno scorso era 5-3-2. Quest’anno Inzaghi ha fatto partecipi tutti i giocatori facendoli sentire importanti. Poi fa giocare l’Inter molto meglio e non aspetta nella propria area. In avanti lascia liberi i giocatori di inventare. Conte ha dato una buona base, poi sono arrivati giocatori diversi. Inzaghi quest’anno ha fatto mercato con un euro e cinquanta, Conte invece ha speso ottanta milioni per Romelu Lukaku».