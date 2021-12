Collovati: «Liverpool soffre squadre italiane! Inter, no vittima sacrificale»

L’Inter prima in classifica in Serie A è stata sorteggiata con il Liverpool negli ottavi di Champions League (vedi articolo). L’ex difensore Collovati, in collegamento con Calcio Totale, non dà per spacciati i nerazzurri.

SPERANZA – Fulvio Collovati non vede i nerazzurri di Simone Inzaghi già sconfitti nel doppio confronto con il Liverpool: «Se andiamo a vedere le vittorie degli ultimi anni, è chiaro che il Liverpool è favorito. Ma io non lo do così per scontato. Mi ricordo il primo tempo del Milan a Liverpool, quando andò in vantaggio, poi è chiaro che ci fu la rimonta del Liverpool. Ho l’impressione che soffra le squadre italiane. È nettamente favorito, ci mancherebbe, però non do così per scontato che l’Inter debba essere la vittima sacrificale. Scudetto? Inter davanti, poi Milan e Atalanta».