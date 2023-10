Kvaratskhelia trascina il Napoli col Verona! Garcia accorcia sulla vetta

Verona-Napoli è terminata sul punteggio di 1-3. Successo esterno per la squadra di Garcia con Kvaratskhelia trascinatore con due gol

VITTORIA – Il Napoli riparte bene dopo la sosta. La squadra di Garcia si impone sull’Hellas Verona al Bentegodi con il punteggio di 1-3: azzurri in vantaggio al 27′ del primo tempo con Politano che, su cross di Raspadori, batte Montipò con un piattone di sinistro. Il raddoppio del Napoli arriva al 43′: Politano questa volta uomo-assist per Kvaratskhelia con il georgiano che, dopo una bella finta, batte col destro l’estremo difensore degli scaligeri. Lo 0-3 che, di fatto, chiude i giochi arriva al 53′: ancora Politano a servire Kvaratskhelia in profondità, con il georgiano che si libera del difensore con una finta e batte ancora Montipò col destro. Il Verona al 60′ prova a riaprire il match con un bel gol di Lazovic, che sfrutta un’incertezza difensiva del duo Rrahmani-Di Lorenzo. La squadra di casa cresce ma non riesce a trovare nuovamente la via della rete. Importantissimo successo del Napoli che si porta a 17 punti in classifica, momentaneamente a -2 dall’Inter seconda e a -4 dal Milan capolista.