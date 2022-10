Kuzmanovic: «Inter la migliore in Italia! Sarà dura per la Fiorentina»

Zdravko Kuzmanovic nel corso di un suo intervento a Radio Bruno ha parlato anche di Fiorentina-Inter, entrambe sue ex squadre.

SFIDA TRA EX – Kuzmanovic parla della sfida di sabato sera tra le sue due ex squadre: «L’Inter gioca forte e sarà dura per i Viola, secondo me ora sono la squadra più forte in Italia. La Fiorentina dovrà giocare liberamente, se aspetterà gli avversari allora sarà dura: devono uscire fuori e attaccare i nerazzurri. Cabral sta facendo malissimo a Firenze: a Basilea era molto meglio di così. Deve riprendersi in fretta perché poi sarà dura anche con i tifosi. Jovic poi deve cambiare mentalità, altrimenti non avrà futuro».