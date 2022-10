Coppa Italia, un autogol decide Bologna-Cagliari! Carboni resta a guardare

Termina 1-0 la sfida giocata tra Bologna e Cagliari in Coppa Italia. Decisivo l’autorete segnato da Adam Obert per il passaggio del turno per la squadra allenata da Thiago Motta.

SFORTUNA – Partita equilibrata quella tra Bologna e Cagliari, soprattutto nel primo tempo, dove il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Nel secondo tempo, invece, un po’ meglio il Bologna che ha cercato di rendersi pericoloso in più occasioni. La partita, difatti, viene sbloccata al 69′ con un autogol dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Sfortunato il rinvio di Adam Obert che nel tentativo di allontanare il pallone dentro l’area piccola, manda la palla alle spalle del proprio portiere con un colpo di testa. Resta a guardare per tutta la partita il giovane Franco Carboni, in prestito dall’Inter.