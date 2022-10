VIDEO – La top 5 dei gol su punizione in Fiorentina-Inter, Recoba show

In vista di Fiorentina-Inter di sabato alle 20.45 la pagina ufficiale dei nerazzurri ha pubblicato la top 5 dei gol su punizione contro i Viola.

PUNIZIONI – Sabato alle 20.45, l’Inter torna in campo. L’avversario di giornata sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nel match dell’Artemio Franchi. In attesa di sapere se Romelu Lukaku sarà in panchina o meno (vedi aggiornamento). La pagina ufficiale dell’Inter nel frattempo pubblica la top 5 dei gol segnati su punizione contro i Viola. Presenti Ronaldo, Ruben Sosa e El Chino Recoba.

Questo il video sul profilo ufficiale dell’Inter su youtube