Barcellona, Xavi ritrova il sorriso dopo le polemiche: 3-0 con il Villareal

Il Barcellona di Xavi rialza la testa dopo il periodo non particolarmente esaltante della squadra tra UEFA Champions League e Liga. Proprio durante l’infrasettimanale del campionato spagnolo, i catalani hanno superato in casa il Villareal per 3-0.

SENZA POLEMICHE – Il Barcellona torna a giocare al Camp Nou, Robert Lewandowski torna a segnare e Xavi torna a sorridere dopo le polemiche tra Inter e Real Madrid. Decisiva la doppietta dell’attaccante polacco nel primo tempo che mettono fuori uso la formazione allenata da Unai Emery. Succede tutto in sette minuti: dal 31′ al 38′ con la terza rete di Ansu Fati che chiudono anticipatamente i conti. Nel secondo tempo spazio per un ampio turnover prima dell’importante sfida domenica 23 ottobre contro l’Athletic Bilbao.