Boninsegna: «Lukaku-Lautaro Martinez coppia più forte d’Europa! Suning? Grazie»

Boninsegna promuove Lukaku, nonostante sia fuori da due mesi per infortunio, Lautaro Martinez e… Suning. In un collegamento con Calciomercato.it, l’ex attaccante dell’Inter dà un giudizio sulla coppia offensiva “titolare” e la proprietà cinese.

AL MEGLIO – Da ex grande attaccante, il giudizio di Roberto Boninsegna sulla coppia gol dell’Inter va tenuto in considerazione: «Romelu Lukaku, secondo me, con Lautaro Martinez fa la coppia più forte d’Europa. Non li cambierei nessuno, io interista. Spero che torni presto, perché c’è ancora la possibilità di rientrare ai vertici: in questo momento, essendo a otto punti dalla prima, siamo fuori dalla lotta scudetto. Cambio proprietà? C’è solo da ringraziarli, perché non c’era nessuno che voleva l’Inter e l’hanno presa i cinesi. Adesso non so se possono continuare o cosa, stiamo a vedere e speriamo che se per caso non dovessero portare avanti il discorso arrivi una società che li rilevi. Simone Inzaghi? L’anno scorso l’Inter era la squadra più forte del campionato e purtroppo l’ha perso. A venti minuti dalla fine nel derby l’allenatore ha sbagliato a mettere Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che venivano dal Sud America: ha regalato tre punti al Milan e l’abbiamo perso lì. Milan Skriniar? Spero che rimanga, è un ottimo giocatore».