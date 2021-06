Kovacic: «Brozovic molto importante per me e Modric, ci da calma»

Mateo Kovacic, ex centrocampista dell’Inter e attuale giocatore del Chelsea, ha parlato del connazionale Brozovic, suo compagno nella Croazia. Belle le sue parole, riportate dal giornale croato Nacional

FONDAMENTALE − Così Kovacic sul compagno nella Croazia, Brozovic: «Gioco insieme a Luka Modric e Marcelo Brozovic da molto tempo e ovviamente ci sentiamo bene. Brozović ci dà calma ed è costantemente alla ricerca del pallone, quindi è di grande aiuto per me e Luka, ed è per questo che possiamo essere più pericolosi per la porta avversaria».