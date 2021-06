Inter, Marcos Alonso possibile solo a una condizione – Sky

Marcos Alonso piace all’Inter da tempo. Il giocatore però potrebbe arrivare in nerazzurro a una sola condizione, come contropartita nella cessione di Hakimi al Chelsea.

L’Inter è fortemente interessata a Marcos Alonso, vecchio pallino della dirigenza nerazzurra. L’arrivo in nerazzurro del giocatore però risulta essere particolarmente complesso. Il Chelsea infatti è disposto a inserirlo come contropartita parziale per l’acquisto di Hakimi, una soluzione gradita all’Inter, ma con Hakimi sempre più vicino al PSG la situazione si complica. Secondo Luca Marchetti per “Sky Sport”, infatti, sarebbe difficile per l’Inter pensare di poter ingaggiare Marcos Alonso “a parte” con i soldi ricavati dalla cessione di Hakimi. Il Chelsea sarebbe disposto a lasciarlo partire solo nel caso arrivasse Hakimi, senza Hakimi Alonso verrebbe tolto dal mercato.