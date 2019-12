Koeman: “De Vrij grande difensore, ma de Ligt e van Dijk…”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha rilasciato una lunga intervista a Voetebal International. Si è inevitabilmente parlato di Stefan de Vrij e della concorrenza in nazionale

CONCORRENZA – «Stefan de Vrij e Nathan Aké sono due grandi difensori. Uno è al vertice in Italia con l’Inter, l’altro ha giocato in Premier League per anni e può solo fare un passo in più. Ma poi hanno Matthijs de Ligt e Virgil van Dijk di fronte a loro». Queste le parole di Ronald Koeman sul centrale nerazzurro.