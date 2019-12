De Pauli: “Inter, Vidal non contento della situazione. Il Barcellona…”

Andrea De Pauli, giornalista del “Corriere dello Sport”, ha parlato di Arturo Vidal. L’esperto di calcio spagnolo è intervenuto infatti a “Radio Sportiva” per parlare dell’obiettivo di mercato nerazzurro

SITUAZIONE – «Vidal non è contento della situazione al Barcelona. Non si aspettava di essere titolare contro il Real Madrid, ma ha comunque mollato l’allenamento della vigilia quando ha capito che non avrebbe giocato. Il Barcelona non intende darlo via gratuitamente o in prestito, vuole soldi. Servirà pressione da parte del giocatore e un’offerta capace di convincere il club spagnolo». Queste le parole di Andrea De Pauli.