Khailoti: «Esordio contro l’Inter grazie a Mihaljovic! Emozione grandissima»

Omar Khailoti, difensore centrale ora in forza al Novara, vanta un passato in Serie A con la maglia del Bologna. A regalargli una chance fu Sinisa Mihajlovic, che lo fece esordire contro l’Inter

EMOZIONE GRANDISSIMA – Ecco le parole di Omar Khailoti a Lacasadic riguardo al suo esordio in Serie A, avvenuto contro l’Inter e con la maglia del Bologna. L’attuale difensore del Novara deve il suo esordio all’allora allenatore del Bologna, ovvero Sinisa Mihajlovic: «Il rapporto con lui era più di campo. Aiuta molto, ti dà consigli. In allenamento se fai bene ti fa i complimenti, ma se vede che cammini o che non ti impegni te lo fa capire.Devo ringraziarlo a vita. Purtroppo o per fortuna lo stadio era vuoto per il Covid ed è stato un esordio un po’ diverso. Ma è stata comunque un’emozione grandissima, la serata più bella della mia vita».