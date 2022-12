Inter, serve il miglior Dumfries! L’esterno dimentichi post Olanda-Argentina

Denzel Dumfries è uno dei pilastri su cui si fonda l’Inter di Inzaghi. L’esterno olandese, protagonista in negativo nel finale di Olanda-Argentina, deve superare il nervosismo e la delusione per l’eliminazione dal Mondiale

PILASTRO – Denzel Dumfries è uno degli elementi fondamentali dell’Inter di Inzaghi. L’esterno, eliminato dal Mondiale dall’Argentina di Lautaro Martinez, è stato protagonista in negativo dei tafferugli scoppiati a fine gara fra la panchina albiceleste e quella dell’Olanda. L’olandese, espulso in quella circostanza, dovrà cercare di dimenticare presto quanto successo in Qatar: al rientro la sua mente dovrà essere totalmente immersa nel mondo Inter e nella rincorsa che la squadra nerazzurra punta a fare in Campionato. Per alimentare le speranze scudetto servirà la miglior versione di Dumfries: quella, ad esempio, vista nel match fra Olanda e Stati Uniti.