Kane saluta Eriksen: «Serata difficile. Non vedo l’ora di rivederlo in campo»

Kane al termine di Inghilterra-Croazia (vedi report) ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”, dedicando un pensiero a Eriksen, suo ex compagno di squadra al Tottenham. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante inglese

SERATA DIFFICILE – Harry Kane è molto legato a Christian Eriksen, come testimoniano le sue dichiarazioni al termine di Inghilterra-Croazia: «Ieri è stata una serata pesante e difficile per me, quasi impossibile da guardare quello che è successo a Christian. Ho pensato a lui, alle situazioni vissute con lui e alla sua famiglia. Gli auguro tutto il meglio e non vedo l’ora di rivederlo di nuovo in campo».