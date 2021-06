Austria-Macedonia, Lazaro parte dalla panchina! Dal 1′ un ex Inter

Dopo Inghilterra-Croazia (vedi report) alle ore 18.00 andrà in scena Austria-Macedonia, sfida valida per il Girone C di Euro 2020. L’interista Lazaro non scende in campo dal 1′ mentre un ex nerazzurro sì. Di seguito le formazioni ufficiali

INTER ED EX – Austria-Macedonia è la sfida che andrà in scena alle ore 18.00, valida per la prima giornata del Girone C di Euro 2020. Valentino Lazaro, giocatore dell’Inter, non figura tra i titolari del CT Franco Foda mentre l’ex interista Goran Pandev scende in campo dal 1′ con la fascia di Capitano. Di seguito le formazioni ufficiali.

AUSTRIA: Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic

MACEDONIA: Dimitrievski; Alioski, Musliu, Velkovski, Ristovski, Nikolov; Elmas, Ademi, Bardi; Trajkovski, Pandev (C).