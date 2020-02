Juventus-Inter rinviata, Caressa: “Bel maggio!”. Ma Zazzaroni non ci sta

Piccolo battibecco tra Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni nel corso di “Deejay Football Club” a seguito del rinvio di questo turno di Serie A, tra cui Juventus-Inter

RINVIO – Fabio Caressa esulta per la notizia del rinvio di questa giornata di campionato, tra cui Juventus-Inter: «Che maggio che ci sarà, ragazzi! Ci saranno altre partite, poi inizierà l’Europeo». A quel punto Ivan Zazzaroni interviene non essendo d’accordo sulla positività di questa decisione per via dell’emergenza Coronavirus: «Come fai a dire che ci sarà un bel maggio?». Quindi Caressa: «Perché sarà pieno di partite decisive. Bisogna iniziare a pensare positivo, ragazzi».