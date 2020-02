La Coppa Italia si ferma per Juventus-Inter di Serie A: rinviata la finale

Condividi questo articolo

Anche la Coppa Italia viene investita dal clamoroso rinvio di metà della ventiseiesima giornata di Serie A (vedi articolo). La finale di Coppa Italia slitta a sua volta, rendendo ulteriormente pesante il calendario della parte finale di stagione, dove già ci sarà Juventus-Inter. Ecco la nuova data ufficiale da pochi minuti.

IL SECONDO RINVIO – Mercoledì 4 marzo alle ore 20.45 Juventus-Milan (andata 1-1), giovedì 5 marzo alle ore 20.45 Napoli-Inter (andata 1-0). Questo il calendario delle semifinali di Coppa Italia, che (al momento) restano in programma la prossima settimana. Detto che queste date, visto quanto accaduto stamattina, restano provvisorie, ma la finale non si svolgerà mercoledì 13 maggio come inizialmente previsto, perché ci saranno i cinque recuperi fra cui Juventus-Inter. Il comunicato della Lega Serie A, che ha rinviato d’ufficio metà ventiseiesima giornata, sposta l’ultimo atto del torneo a mercoledì 20 maggio, una settimana dopo. L’orario al momento non è ancora reso noto, ma dovrebbe essere di sera (e allo Stadio Olimpico di Roma). La finale di Coppa Italia, quindi, si disputerà a cavallo fra la penultima e l’ultima partita di Serie A.