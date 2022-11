Juventus-Inter, Onana il migliore. Malissimo Dzeko: le pagelle – TS

Juventus-Inter è finita con il punteggio di 2-0. Una brutta partita dei nerazzurri con tante prove insufficienti. Onana il migliore, male Dzeko e non solo. Le pagelle della gara secondo Tuttosport

MALE – La sconfitta amara dell’Inter contro la Juventus si riflette sui voti che, l’edizione odierna di Tuttosport, da ad Inzaghi e agli uomini scesi in campo all’Allianz Stadium. Fioccano le insufficienze: fra i peggiori in campo, secondo il quotidiano, Dzeko a cui viene dato 4,5: il bosniaco fallisce lo 0-1 nel primo tempo. Nella ripresa sparisce dal campo. Male anche Barella: suo l’errore che da il via all’azione dell’1-0 firmato Rabiot, voto 4,5. Insufficiente anche Inzaghi: 5 al tecnico che deve analizzare il problema difensivo della sua squadra, arrivata a 16 gol subiti in trasferta. Il migliore dei nerazzurri è Onana, che merita un 6,5: il camerunese non può nulla sui due gol bianconeri e tiene a galla l’Inter prima del raddoppio di Fagioli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino