Inter, rendimento horror nei big match (e non solo). Scudetto lontano – TS

L’Inter sconfitta a Torino dalla Juventus conferma un trend negativo nei big match di questa stagione. Le possibilità di vincere lo scudetto sono sempre più lontane. L’analisi di Tuttosport

RENDIMENTO – L’Inter, in questo campionato, fa la voce grossa solo contro le “piccole”. Il rendimento della squadra di Inzaghi negli scontri diretti, infatti, è estremamente negativo: sconfitta contro la Lazio, sconfitta nel Derby col Milan, contro la Roma e contro la Juventus. Il sogno scudetto, secondo Tuttosport, è ormai tramontato: Inzaghi dovrà concentrarsi sull’obiettivo minimo rappresentato dal quarto posto. La squadra, inoltre, dovrà cercare di sistemare il problema difesa: con i due gol subiti all’Allianz Stadium l’Inter è arrivata a 16 gol presi in trasferta, il dato peggiore in Serie A. Adesso ad Inzaghi toccherà superare l’esame Atalanta a Bergamo, prima della sosta per il Mondiale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino