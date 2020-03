Juventus-Inter, ma non solo: gli scenari. Ma puÃ² essere tutto inutile – SM

Juventus-Inter, ma non solo: gli scenari. Ma può essere tutto inutile – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto sulla possibile riformulazione del calendario di Serie A dopo i rinvii di 5 partite, compresa Juventus-Inter. Mercoledì si riunirà l’assemblea per fare chiarezza: ecco le ipotesi

L’ASSEMBLEA – Mercoledì ne sapremo di più. Forse. L’assemblea di Roma dovrebbe chiarire le idee sul nuovo calendario. Ogni decisione potrebbe comunque essere inutile, qualora l’emergenza Coronavirus continuasse su questi livelli e fossero prolungate le decisioni del governo. Inter-Sampdoria non ha ancora una data, Juventus-Inter è stata per ora riprogrammata al 13 maggio come tutte le partite rinviate di questo turno di campionato.

GLI SCENARI – Ma vediamo quali sono le nuove prospettive. Tramontata l’ipotesi di recuperare le partite questa settimana, non spostando dunque le semifinali di Coppa Italia, si potrebbero recuperare questo weekend le partite non disputate. Il decreto del governo prevede che comunque fino a domenica si giochi a porte chiuse: ecco perché Juventus-Inter si potrebbe giocare lunedì per avere i tifosi. Se così fosse, ecco gli scenari: far giocare la 27esima giornata (quella in programma appunto il prossimo weekend) il 13 maggio o traslare in avanti tutto il campionato. Considerando che il 13 maggio è in programma la finale di Coppa Italia, che sarebbe spostata a quel punto il 20 maggio. E non più a Roma causa Europei. In tutto questo, manca la data per Inter-Sampdoria. E non è detto che l’emergenza Coronavirus finisca qui.

Fonte: Spormediaset.