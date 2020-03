Moses salta Napoli-Inter? Infortunio ed esami, le condizioni

Moses potrebbe non esserci giovedì in Napoli-Inter, ritorno delle semifinali di Coppa Italia (qui l’arbitro designato), a seguito di un infortunio muscolare. Il laterale nigeriano, arrivato in prestito dal Chelsea a gennaio, stamattina ha svolto gli esami per capire l’entità del problema fisico.



LE CONDIZIONI – “Nella mattinata di oggi Victor Moses si è sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a una risonanza magnetica alla coscia sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni”. Considerato che Napoli-Inter si gioca fra poco più di settantadue ore è difficile che Moses possa esserci al San Paolo giovedì sera.

Fonte: Inter.it