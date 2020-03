Napoli-Inter: Handanovic e Gagliardini pronti, rebus Eriksen – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter torna in campo giovedì contro il Napoli per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Dopo la sconfitta dell’andata al Giuseppe Meazza serve l’impresa ai nerazzurri, il punto sul lavoro dell’Inter di Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

RECUPERI IMPORTANTI – Per la trasferta del San Paolo Antonio Conte recupera diversi giocatori fondamentali: «La squadra ha fatto allenamento con un recupero importante a livello di giocatori. Sicuramente ci sarà a disposizione Samir Handanovic così come Roberto Gagliardini, mentre su Sensi bisognerà aspettare, è più indietro degli altri. L’Inter dopo le due gare in Europa League non ha più giocato e c’è voglia di giocarsi questa fetta importante di stagione. Sulle formazioni e sui giocatori che Conte deciderà di mandare in campo bisognerà affidarsi alle valutazioni di questi giorni. Lautaro Martinez e Lukaku partiranno dall’inizio, su Eriksen ci sono stati dei progressi e spetta all’allenatore decidere. E un giocatore abituato a grandi palcoscenici e le giocherebbe tutte le partite importanti, ma poi è l’allenatore che deve pensare a equilibri e alternative. Eriksen ha giocato in Europa League e se giocherà in Coppa Italia lo farà da interno avanzato, l’Inter deve recuperare e forse Conte deciderà di essere più aggressivo. Ci porteremo il dubbio fino a giovedì valutando anche nei prossimi giorni».