Juventus-Inter, due top player verso l’esclusione: l’annuncio di Allegri

Allegri, durante la conferenza stampa prima di Lecce-Juventus, ha annunciato due assenze molto pesanti. Il manager bianconero ha inoltre ribadito che quasi sicuramente i due top player salteranno anche il match del 6 novembre contro l’Inter.

ASSENZE PESANTI − Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa che precede il match di domani contro il Lecce, ha annunciato il forfait di due top player. L’allenatore bianconero ha inoltre ribadito che i due calciatori in questione salteranno probabilmente anche l’imminente Juventus-Inter del 6 novembre. Domani invece non ci sarà Dusan Vlahovic. Le parole di Allegri: «Federico Chiesa e Paul Pogba non verranno convocati per la sfida con il Lecce. Salteranno sicuramente anche la sfida di Champions League con il PSG e al 99% anche la gara con l’Inter».