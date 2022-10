La Champions League aiuta l’Inter: svelata la cifra dei ricavi con gli ottavi

Oggi giorno di Assemblea degli Azionisti, che ha portato all’approvazione del bilancio della stagione 2021-2022. Fra le note segnalate nei documenti anche una con l’aggiornamento della cifra ottenuta grazie alla partecipazione in Champions League.

SOLDI IN ARRIVO – L’Inter ha già ottenuto circa cinquantasette milioni dalla partecipazione in Champions League. Questa è la cifra minima che la società riceverà dall’UEFA durante la stagione in corso, che potrebbe aumentare in base ai risultati. Lo segnala il documento integrativo al bilancio di oggi, con un’aggiunta: quattro milioni saranno trattenuti per via del Settlement Agreement firmato con l’UEFA. L’accesso agli ottavi di finale, ottenuto mercoledì, ha fatto aumentare notevolmente i proventi dai premi UEFA. L’Inter, in base ai risultati da qui in avanti, potrà incrementare ancora di più i cinquantasette milioni attuali. Per esempio, battendo il Bayern Monaco martedì, arriverebbe un premio partita di 2.7 milioni. Motivo che rende l’ultima giornata di Champions League non del tutto ininfluente per l’Inter.