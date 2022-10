Joao Mario, lo Sporting CP chiede risarcimento all’Inter! Pesante richiesta

L’Inter rivela di avere ricevuto una richiesta di risarcimento dallo Sporting CP per Joao Mario. Il centrocampista è ora al Benfica e il club di Lisbona ritiene che il suo passaggio ai rivali cittadini non sia avvenuto in maniera corretta.

IL CASO – Lo scorso 10 agosto l’Inter ha ricevuto una richiesta di risarcimento di trenta milioni dallo Sporting CP. Riguarda il trasferimento di Joao Mario al Benfica, avvenuto ormai oltre un anno fa, perché secondo il club di Lisbona non ha rispettato la clausola (siglata al momento dell’acquisto del giocatore nel 2016) dove vietava il trasferimento del giocatore a un altro club portoghese. Il 12 luglio 2021 Joao Mario aveva risolto il suo contratto con l’Inter, firmando il giorno dopo da svincolato col Benfica formalmente da svincolato. La società, nel bilancio rilasciato oggi, si considera non responsabile per la violazione segnalata dallo Sporting CP. Con i suoi legali l’Inter sta valutando le azioni da intraprendere per difendere i propri interessi.