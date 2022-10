DigitalBits sponsor ‘a termine’ dell’Inter: continuano i problemi

DigitalBits al momento è lo sponsor dell’Inter, ma non si sa ancora per quanto tempo. Nel bilancio approvato oggi (vedi articolo) i documenti ribadiscono le difficoltà del marchio che per ora appare sulle maglie.

INSOLVENTE – DigitalBits non ha pagato 1.6 milioni legati alla scorsa stagione, quando era sponsor di maglia, e la prima rata del 2022-2023 da 8 milioni come main sponsor attuale. Lo segnala il bilancio dell’Inter, con la società che sta lavorando con la controparte per trovare una soluzione. Come ormai noto da tempo, tutti i loghi di DigitalBits sono stati rimossi dal sito, dai cartelloni pubblicitari e dalle maglie di settore giovanile e squadre femminili. Rimane solo su quella della prima squadra, ancora non si sa per quanto. A settembre 2021, l’Inter aveva firmato una partnership con Zytara Labs, a cui fa capo DigitalBits. Le cifre sono 5 milioni per la stagione 2021-2022 come sponsor di maglia e 85 milioni complessivi dal 2022-2023 al 2024-2025.